Ricardo Mathias deve ser titular do Inter, apesar de possível volta de Valencia

Mesmo se entrar em campo contra o Peru, Valencia provavelmente ficará como opção na reserva do Colorado diante do Atlético

O camisa 49 foi ausência nos dois compromissos anteriores do Colorado por um desconforto muscular na coxa esquerda. Mesmo pouco tempo depois de retomar sua condição física, suas boas atuações o credenciaram a ter a preferência do técnico Roger Machado.

Isso porque Ricardo Mathias aproveitou as oportunidades que teve entre os 11 iniciais com gol sobre o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores. O roteiro se repetiu na partida seguinte, o empate com o Mirassol, no Beira-Rio, pelo Brasileirão. A sua saída do time titular ocorreu pelos incômodos musculares na coxa esquerda. Simultaneamente houve o retorno de Borré após finalizar tratamento de uma contusão muscular na mesma região que o deixou fora de ação por praticamente um mês.

Cenários possíveis para formação do ataque

Neste contexto, sem Valencia e Ricardo Mathias, a única opção como titular seria Lucca, outro atacante oriundo da base. A grande questão é que ele ainda não conseguiu se consolidar na equipe. Ele, aliás, ainda não teve oportunidade em ser titular no Internacional na temporada. Com a escassez de opções no ataque pela crise de lesões, ganhou a chance de atuar na segunda etapa de algumas das últimas partidas. O comandante, inclusive, já colocou em prática outras estratégias táticas.

Na derrota para o Fluminense, no Beira-Rio, utilizou Wesley centralizado. A intenção foi ter um ataque mais rápido, aproveitar os espaços e eventuais cenários favoráveis sobre a defesa. Entretanto, o camisa 21 deixou a pontas, onde costuma ter um rendimento melhor. Deste modo, o uso de Ricardo Mathias ou até mesmo o retorno de Valencia seria a melhor solução. Afinal, possibilitaria aproveitar o melhor desempenho de seus jogadores.