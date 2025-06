Remo confirma contratação por empréstimo de dois atletas do Fluminense

Leão, que agora conta com o diretor de futebol Marcos Braz, se acerta com Kayky Almeida, de 20 anos, e Freitas, de 22, ambos do Tricolor

Na reta final da janela extra de transferências, o Remo, que agora conta com o diretor de futebol Marcos Braz, confirmou mais duas contratações. Tratam-se do zagueiro Kayky Almeida, de 20 anos, e do meio-campista Freitas, de 22, que pertencem ao Fluminense e chegam por empréstimo ao Leão Azul para o restante da temporada. Assim, a informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do Tricolor, o defensor chegou a integrar a equipe sub-21 do Watford, da Inglaterra, mas retornou ao clube carioca. A única experiência entre os profissionais foi na segunda rodada do Campeonato Carioca de 2024.