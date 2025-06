Promessa de clube da La Liga entra em coma após grave acidente

A jovem promessa do Las Palmas, Zebensui Ramos González, sofreu um grave atropelamento na noite da última segunda-feira (09), em Arucas, nas Ilhas Canárias. Lateral-esquerdo de 23 anos, o jogador, que integrava a equipe C do clube espanhol, encontra-se em estado crítico e sob cuidados intensivos no Hospital Universitário Doutor Negrín de Gran Canaria.

González passou uma cirurgia de emergência, para conter o traumatismo cranioencefálico, pouco depois de dar entrada à unidade. Posteriormente, os médicos optaram por mantê-lo em coma induzido, a fim de estabilizar seu quadro. O atropelamento ocorreu horas após a confirmação de sua permanência no clube para próxima temporada.