Presidente do Porto projeta duelo contra o Palmeiras: ‘Embate histórico’

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA MAIS: Flamengo é ‘trocado’ por clube mexicano em perfil oficial do Chelsea e ironiza

“O duelo com o Palmeiras será um grande jogo entre duas grandes equipes, um embate histórico, sem desrespeito pelos demais. É um grande clube a nível mundial, foi dos primeiros a contatar com todos os outros participantes do Mundial de Clubes com uma lembrança histórica que faz parte do nosso Museu. Antevejo um grande jogo, uma equipe orientada por um treinador português com muito sucesso no Brasil e acho que é um dos jogos de cartaz do Porto e do Mundial de Clubes”, analisou.

Objetivos do Porto

O presidente também revelou os objetivos do Porto no Mundial. Para ele, a missão é chegar ao menos nas oitavas de final. Em tal fase, a equipe portuguesa pode encarar clubes como PSG (FRA), Atlético de Madrid (ESP) ou até mesmo o Botafogo.

“Um grande sentido de responsabilidade no início, ambicionamos passar às oitavas de final, é o objetivo que é alcançável para o nível do Porto. Temos um cruzamento importante com as equipas que vêm do outro grupo, independentemente do que acontecer no mesmo, mas temos essa ambição. Vamos lutar pelas vitórias, ter um bom arranque, dar por terminada esta época e dar início à seguinte”, encerrou.