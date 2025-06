Paraguaios mostram otimismo antes de duelo contra o Brasil

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O adepto contou que veio ao Brasil sem ingresso e conseguiu as entradas horas antes do embate. Contudo, eles fizeram tal ”loucura” por ter tamanha confiança na seleção paraguaia.

“Nós esperamos a vitória para se classificar para o Mundial. Estamos com uma boa equipe e acredito que com o atual momento do Paraguai, podemos bater de frente com o Brasil que não está tão bem. Estamos aqui porque confiamos na nossa seleção. Viemos para cá sem ingresso, conseguimos a entrada horas antes do jogo, de tanta confiança que temos nesta equipe”, disse o paraguaio.

O Paraguai, aliás, pode garantir um lugar na próxima Copa do Mundo caso empate com o Brasil e a Venezuela perca para o Uruguai, no estádio Centenário. Caso a Albirroja vença a Canarinho, a vaga no Mundial também estará garantido.

