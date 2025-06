Palmeiras desembarca nos Estados Unidos para o Mundial

O grupo de oito jogadores que estão disputando as Eliminatórias vão se juntar a delegação alviverde na quarta-feira (11). Contudo, todos viajarão juntos para os Estados Unidos no mesmo avião da presidente Leila Pereira. Os oito atletas são Estêvão, Gustavo Gómez, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Piquerez e Richard Ríos, além de Benedetti e Luighi.

Ao todo, o Palmeiras inscreveu 29 jogadores. Dessa forma, ainda pode preencher mais seis vagas. O prazo final para novas inscrições é nesta terça-feira (10), quando fecha a janela extra de transferências criada pela Fifa para os clubes participantes do Mundial de Clubes.

O Palmeiras estreia no Mundial de Clubes no próximo dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Porto, de Portugal, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei. O Alviverde está no Grupo A junto com Inter Miami, dos Estados Unidos, e Al Ahly, do Egito, além da equipe portuguesa.

