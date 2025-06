Operação prende presidente e vice da Máfia Azul, organizada do Cruzeiro, nesta terça-feira

O inquérito indica que Guedes, Messias e um terceiro homem — ainda não identificado — invadiram um estabelecimento comercial já com intenção de agredir um torcedor do Atlético Mineiro. A vítima estava acompanhada da mãe, que também sofreu agressões físicas ao tentar impedir o ataque. As autoridades classificaram o episódio como premeditado e enquadraram os envolvidos em suspeitas de roubo e lesão corporal.

A Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais cumpriram, nesta terça-feira (10), mandados de prisão contra Arthur Guedes e Messias — presidente e vice-presidente da Máfia Azul. Os agentes capturaram os ‘cabeças’ da organizada em uma operação realizada simultaneamente em Belo Horizonte, Contagem e Brasília. Conforme a investigação, os dois lideraram um ataque a um torcedor adversário no bairro Padre Eustáquio, na capital mineira, no dia 13 de março deste ano.

A prisão de Arthur Guedes gerou forte repercussão no meio esportivo devido ao seu envolvimento direto com o Cruzeiro. Isso porque embora não haja ligação direta entre as partes, a associação de seus nomes à principal torcida organizada do clube reflete negativamente na imagem institucional da Raposa. Além disso, a notícia também provocou desconforto entre torcedores.

Operação Hooligans

As ações realizadas pela polícia nesta terça-feira integram a chamada “Operação Hooligans”, que, além das três prisões efetuadas, incluiu mandados de busca e apreensão contra outros quatro suspeitos. A ofensiva investiga envolvimentos da cúpula da Máfia Azul em ações violentas ligadas à rivalidade entre organizadas de Minas Gerais. Durante a abordagem, os policiais confirmaram que o objetivo do grupo era roubar a camisa do torcedor rival.

Apesar da gravidade das acusações, os advogados de defesa afirmaram que não existem provas consistentes que os liguem ao crime. A equipe jurídica considera, como consta em nota oficial, a prisão de Arthur Guedes e Messias uma medida arbitrária e desproporcional, visto que as investigações ainda se encontram em fase preliminar.

“Não há provas concretas que sustentem qualquer responsabilidade penal dos diretores”, afirmaram as advogadas Júlia Almeida e Lúnia Lima.