No reencontro, São Paulo nunca perdeu para Diniz no Morumbis

O São Paulo enfrenta o Vasco nesta quinta-feira (12), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será no estádio do Morumbis e marca o reencontro com Fernando Diniz, que hoje está no time carioca e ainda não venceu o Tricolor em casa.

Nos jogos onde o São Paulo enfrentou equipes comandadas por Fernando Diniz, o técnico acumulou dois empates e quatro derrotas. O destaque vai para a goleada por 4 a 0, quando ele comandava o Audax no Paulistão de 2014. No ano seguinte, repetiu o placar na mesma competição. Três anos depois, enfrentou o Athletico na Copa do Brasil, e o jogo terminou empatado por 2 a 2.