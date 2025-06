Mundial de Clubes ‘obrigou’ a retirada de ponto turístico da Maratona do Rio

A realização do Mundial de Clubes influenciou na retirada do Museu do Amanhã do percurso de algumas das etapas da Maratona do Rio, que ocorrerá no dia 18 de junho. Mais especificamente, as provas de 10 e 42 quilômetros. Já as de 5 e 21 quilômetros não passarão por mudanças.

No caso, a administração do ponto turístico indicou que na mesma data haverá o Bud Zone by Village, promovido pela Budweiser, que é uma das patrocinadoras oficiais do Mundial de Clubes, que ocorrerá nos Estados Unidos.

O evento da empresa produtora de cerveja ocorrerá entre os dias 18 e 22 de junho. Aliás, as partidas dos clubes brasileiros serão transmitidas em alta definição.

Inclusive, o Bud Zone by Village vai contar com praça de alimentação e até shows de cantores e bandas. No caso, Matuê, além de Ludmilla e Pretinho da Serrinha no dia do jogo do Flamengo contra o Chelsea, e Sorriso Maroto no duelo entre Botafogo e PSG.

De acordo com a assessoria da Budweiser, o evento irá ocorrer em toda a área do Museu do Amanhã. A propósito, o palco ficará na parte de trás do ponto turístico. Apesar da retirada do Museu do Amanhã do trajeto, as provas da Maratona do Rio vão seguir com largada e chegada no Aterro do Flamengo. Contudo, a retirada do percurso atrelado ao ponto turístico dividiu opiniões entre os corredores.