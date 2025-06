Manchester City anuncia Rayan Cherki como novo reforço

Meia francês de 21 anos chega do Lyon e já pode disputar o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos

Agora é oficial. Rayan Cherki é o novo reforço do Manchester City. O jovem meia francês de 21 anos foi anunciado nesta terça-feira (10) como novo jogador do time comandado pelo técnico Pep Guardiola. Os ingleses correram para assinar com o jogador e ele poderá disputar o Mundial de Clubes.

