Internacional x Vasco (Brasileirão Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, o Colorado soma 11 pontos (na 17ª colocação), mesmo número do arquirrival Grêmio, que é o primeiro a ocupar o Z3 do certame. Os Meninos da Colina, por sua vez, estão na 6ª posição, com 18, entretanto o Cruzeiro, que está em nono, tem um ponto a menos.

Na sequência do Campeonato Brasileiro sub-20, o Internacional mede forças com o Vasco, nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília) , no Francisco Novelletto, pela 13ª rodada. Em lados opostos na classificação, as equipes necessitam vencer, visto que a primeira fase da competição entrou na reta final.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do canal SporTV (canal fechado)

Como chega o Internacional

O Colorado não consegue engrenar na competição e segue com uma campanha irregular, que limita-se a fugir de um possível rebaixamento. Por outro lado, o time voltou a vencer depois de oito rodadas, ao bater o Botafogo e empatou, fora de casa, com o São Paulo. Agora, aposta no ‘fator casa’ para ficar com os três pontos e dar um salto na classificação.

Como chega o Vasco

Os Meninos da Colina tentam se recuperar do tropeço em casa para o Red Bull Bragantino. Afinal, a equipe carioca tem um retrospecto recente positivo como visitante, com triunfos sobre Flamengo e Santos e empates diante de Atlético-MG e Botafogo. Inclusive, um dos destaques do setor ofensivo é o camisa 9, GB, que já soma 8 gols no torneio e ocupa a terceira colocação na artilharia geral.