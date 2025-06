Ídolo do Santos, Léo é homenageado e comemora novo CT para base e time feminino

O Santos inaugurou, na última segunda-feira (9), uma nova estrutura no CT Rei Pelé, voltada exclusivamente para o futebol feminino e para as categorias de base. Além disso, o espaço, moderno e multifuncional, é fruto de uma parceria com a NR Sports, a Lightwall e a ModuLight. O evento, por sua vez, contou com a presença do ídolo e ex-lateral-esquerdo Léo.

“Esse dia representa muito para mim, muito mesmo! Representa o respeito e a confiança do presidente, do ‘Seu’ Neymar e de todos os profissionais que me deram voz e ouviram que as coisas podem e vão mudar. É muito gratificante fazer parte dessa história com todos eles. O Santos ainda tem muito para crescer. É só o começo”, disse Léo durante o evento.

A nova estrutura recebeu, portanto, um investimento de R$ 10 milhões. As obras começaram em maio e foram concluídas em junho. Com isso, o novo prédio, que conta com dois pavimentos, oferece uma infraestrutura projetada para atender aos mais altos padrões de rendimento e formação esportiva.

