Homem-forte do Atlético nega oferta do Grupo City: ‘Nunca existiu’

Um dos proprietários da SAF do Galo, Rafael Menin revelou que não recebeu nenhuma proposta do Grupo City, que acertou com o Bahia / Crédito: Jogada 10

Com diversas equipes pelo mundo, o Grupo City desembarcou no Brasil com o objetivo de investir na compra de uma SAF no país. Antes mesmo do aporte financeiro no Bahia, o alvo foi o Atlético-MG. Rafael Menin, um dos homens-fortes do Galo, revelou que se reuniu algumas vezes com um diretor do clube inglês. Segundo ele, uma proposta oficial nunca chegou à mesa da diretoria alvinegra.

Em 2022, o Grupo City teria feito uma oferta de aproximadamente R$ 1 bilhão para ficar com 51% da futura SAF do Atlético. Todavia, a proposta não teria agradado à cúpula do Galo. LEIA MAIS: Flamengo trava investida do Atlético por Allan No último sábado, em entrevista coletiva na Arena MRV, Rafael Menin destrinchou como foi o papo com os investidores estrangeiros. "Estive em Manchester, conversei com o CEO (do City) Ferran Soriano, fizemos várias reuniões, mas infelizmente não caminhou, não foi feita nenhuma proposta oficial. Nunca houve uma proposta formal, foram só conversas conduzidas por mim. Eu conversei com o Ferran umas dez vezes, presencialmente e por telefone", declarou Menin.