Gattuso vira favorito para assumir a seleção da Itália

Após recusa de Claudio Ranieri, Federação Italiana já conversa com o ex-volante campeão do mundo em 2006

Ainda segundo a emissora, o presidente da Federação, Gabriele Gravina, já iniciou conversas com o técnico de 47 anos. Gattuso também tem no currículo passagens por clubes como Milan, Napoli, Valencia e Olympique de Marselha.

A Federação Italiana de Futebol voltou suas atenções para Gennaro Gattuso, depois da recusa de Claudio Ranieri, segundo informações da Sky Sports Itália. O ex-jogador, campeão da Copa do Mundo em 2006 e que recentemente deixou o comando do Hajduk Split, da Croácia, é agora o principal nome cotado para assumir a seleção italiana .

Caso as negociações com Gattuso não avancem, a Federação considera Daniele De Rossi como alternativa. Assim como Gattuso, ele também fez parte do elenco campeão do mundo em 2006 e está disponível no mercado.

Outro nome cogitado foi o de Stefano Pioli, que está de saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita. No entanto, ele optou por cumprir o acordo que já tinha para voltar a comandar a Fiorentina.

