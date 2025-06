Fortaleza acerta rescisão do contrato de Pol Fernández

Jogador argentino abre mão do valor que teria a receber até o fim do contrato e fica livre no mercado

O Fortaleza rescindiu o contrato do meia Pol Fernández. O jogador não atingiu as expectativas de sua contratação e decidiu pela rescisão contratual de forma amigável. Dessa forma, o argentino abriu mão do que tinha a receber até o fim do contrato, que era válido até dezembro de 2026.

Contratado no início deste ano após passagem pelo Boca Juniors, da Argentina, Pol Fernández não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro. Assim, frustrou a torcida, que esperava mais destaque. Com isso, ele encerrou a passagem com apenas 24 partidas e três assistências com a camisa do Leão.