Flamengo não tem pressa e pretende ser mais ativo no mercado na janela de julho

O intuito é ter mais força no mercado, ainda mais com a possibilidade da venda Wesley, que pode beirar a casa dos R$ 225 milhões. Além disso, o clube pode ter a saída de pelo menos dois pontas após o novo torneio da Fifa. Michael e Cebolinha são os favoritos para deixar o elenco ainda em 2025.

A janela extra de transferência se encerra nesta terça-feira (10), porém o Flamengo não tem pressa para trazer mais reforços visando a sequência da temporada. Com isso, o clube só terá Jorginho como novidade na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e pretende ser mais ativo na janela, que acontece entre os dias 10 de julho e 2 de setembro. A informação é do portal “ge”.

Na busca por reforços, a prioridade é o setor ofensivo. Um dos focos é um camisa 10 para se revezar com Arrascaeta e um atacante de lado, que tem como característica o drible e os duelos individuais.

Nomes na mesa rubro-negra

Ainda nesta janela, o Rubro-Negro avançou na negociação por Carrascal, entretanto ainda tem alguns entraves financeiros com o Dínamo de Moscou, da Rússia. O clube, então, segue confiante que irá fechar o negócio na próxima janela e que o atleta pode tanto atuar por dentro, como pelo lado do campo.

Outro nome que despertou interesse foi o do atacante suíço Okafor, de 25 anos, do Milan. As conversas ainda estão no início e devem ter um longo caminho pela frente. O Flamengo também pretende investir em um substituto para Wesley, que atualmente é uma das armas ofensivas, sendo muito forte no apoio.