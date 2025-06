Flamengo, Fluminense e Palmeiras ‘dividem’ avião rumo ao Mundial

Um Boeing super luxuoso levou o Fluminense do Rio de Janeiro para Colúmbia, na Carolina do Sul, no último dia 6. Depois disso, voltou ao Brasil para buscar o Palmeiras e decolar de São Paulo rumo a Greensboro, na Carolina do Norte, na última segunda-feira (9). Por fim, a aeronave repetirá a programação para conduzir o Flamengo do Galeão (RJ) até Atlantic City, em Nova Jersey, em voo que parte na noite da próxima quarta-feira (11).

Flamengo , Fluminense e Palmeiras já iniciaram a preparação para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Apesar de rivais, os clubes se juntaram para a tão sonhada viagem. O trio, afinal, se organizou para utilizar o mesmo avião que transporta as delegações rumo ao país da competição entre junho e julho de 2025.

O trio brasileiro precisou de investimento para tirar do papel a ideia de elevar o nível de conforto e minimizar o desgaste dos atletas que chegam a realizar treinamentos nos Estados Unidos no mesmo dia do desembarque em solo americano.

De acordo com a “ESPN”, o voo de ida tem um custo próximo de 600 mil dólares (R$ 3,3 milhões) para cada clube. Fechando ainda a volta na mesma aeronave fretada, o pacote sai a cerca de R$ 6 milhões para cada delegação. Aliás, a Fifa disponibilizou cerca de R$ 2,2 milhões para o deslocamento de cada clube até o Mundial.

Botafogo fez viagem separado

Atual campeão brasileiro da Libertadores, o Botafogo não usou a mesma aeronave de Flamengo, Fluminense e Palmeiras. O clube, portanto, optou por uma logística própria para viajar rumo aos Estados Unidos.

Depois de ter problemas na viagem para a Copa Intercontinental, em 2024, quando usou um avião do New England Patriots para ir para Doha, no Qatar, o clube carioca contratou uma nova empresa. A delegação alvinegra embarcou em um Airbus da empresa americana National Airlines. A aeronave contava com 294 assentos, sendo 49 na Classe Econômica Premium.