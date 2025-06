Conheça o Red Bull Salzburg, do Grupo H do Mundial de Clubes

O jovem gigante austríaco, com seu modelo de desenvolvimento de talentos, quer surpreender e deixar sua marca entre os melhores / Crédito: Jogada 10

O Red Bull Salzburg chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 como um dos representantes da Europa, consolidando seu modelo de desenvolvimento de talentos e o domínio no futebol austríaco. Com uma história recente de sucesso local e aparições consistentes em competições europeias, o time busca mostrar a força de sua filosofia e surpreender as potências globais na competição. Eles integram o Grupo H do Mundial, onde terão pela frente adversários desafiadores como o campeão europeu Real Madrid, o gigante asiático Al Hilal, e o campeão da Concacaf CF Pachuca.

18/6 – 19h (de Brasília)

Pachuca x RB Salzburg – em Cincinnatti 22/6 – 19h (de Brasília)

RB Salzburg x Al Hilal – em Washington 26/6 – 22h (de Brasília)

RB Salzburg x Real Madrid – na Filadélfia Como o RB Salzburg se classificou Ao contrário de outros clubes que se classificaram por vencer a Liga dos Campeões da UEFA em uma das edições entre 2021 e 2024, o Red Bull Salzburg garantiu sua vaga com base em seu desempenho consistente na UEFA Champions League ao longo das últimas quatro temporadas. Eles se beneficiaram do limite de dois clubes por país (com exceção de campeões continentais múltiplos) e da eliminação de outros clubes de países que já tinham duas vagas garantidas.

O RB Salzburg se tornou o nono e último clube europeu a confirmar sua participação via ranking em abril de 2024. Fato ocorreu após a eliminação do Arsenal na Liga dos Campeões de 2023-24, o que abriu a vaga para o clube austríaco. Destaques do Red Bull Salzburg O RB Salzburg tem uma conhecida filosofia de desenvolver jovens talentos. Por isso, chega ao Mundial de Clubes Fifa 2025 com um elenco promissor. Entre os principais destaques estão o jovem meio-campista Oscar Gloukh, uma das maiores promessas do futebol europeu. Além dele, eles têm o atacante Karim Konaté, que é o principal artilheiro da equipe e peça-chave no ataque. Outros nomes importantes incluem o experiente goleiro Alexander Schlager e os meio-campistas como Maurits Kjærgaard e Nicolás Capaldo. O clube austríaco é sempre um celeiro de talentos, e novos nomes podem surgir durante a competição.

Time-base (Varia entre 4-3-3 e 4-3-1-2) Alexander Schlager; Amar Dedić, Strahinja Pavlović, Flavius Daniliuc, Andreas Ulmer; Nicolás Capaldo, Maurits Kjærgaard, Luka Sučić; Oscar Gloukh; Karim Konaté, Fernando. Técnico: Thomas Letsch O técnico do RB Salzburg é Thomas Letsch. Ele assumiu o comando da equipe em 1º de janeiro de 2025, com contrato até junho de 2027. Letsch já teve passagens anteriores pelo clube em outras funções e em suas categorias de base.