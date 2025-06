Confira as mascotes dos times do Mundial de Clubes

O Botafogo, representante brasileiro do Grupo B, possui duas conhecidas mascotes: o Manequinho, eternizado em estátua na entrada da sede do clube, e o cachorro “Biriba”. Esse animal surgiu em 1948, com a mascote sendo adotada pela torcida.

Seattle Sounders (EUA)

O Seattle Sounders, que fecha o grupo, tem uma baleia como mascote. Seu nome é “Sammy the Sounder”. O animal foi introduzido como principal mascote do clube em 2019.

Grupo C

Bayern (ALE)

Vamos ao pesado Grupo C do Mundial de Clubes, começando pelo Bayern de Munique. O clube alemão brinca em seu site oficial, revelando alguns detalhes de “Berni”, sua mascote desde 2004. Lá, descobrimos que a mascote pesa 99 kg e tem 2m de altura. Nasceu em Munique, é bávaro, tem vermelho como cor favorita e o mais importante: seu contrato não tem data de expiração.

Auckland City (NZE)

Já o Auckland City, da Nova Zelândia, tem o pequeno “Cam the Kiwi”, uma ave, como mascote. Sua primeira aparição foi no Mundial de 2006, no Japão. O nome Cam é em homenagem a Cameron Jones, um dos fundadores do clube, e que faleceu em dezembro de 2006.

Boca Juniors (ARG)

Já o tradicional Boca Juniors, da Argentina, não possui uma mascote oficial. Ainda assim, alguns torcedores adotam o porco “Chanxeneize”. O apelido de Xeneize do Boca vem dos imigrantes italianos que fundaram o bairro de La Boca. Alguns vinham da cidade de “Zena”, cujo gentílico é “zeneize”.

Benfica (POR)

Fechando o grupo, o Benfica. Possivelmente o único clube que adota um animal de verdade como mascote. A Águia Vitória sobrevoa o Estádio da Luz e aterra sobre o símbolo do clube em dias de jogos.