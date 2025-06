Brasil tenta repetir feito de 2021 em estádio onde tem 100% de aproveitamento

O Brasil encara o Paraguai nesta terça-feira (10/6), às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16° rodada das Eliminatórias. A Seleção Brasileira pode carimbar o passaporte para a próxima Copa do Mundo e repetir um feito que aconteceu em 2021, no mesmo estádio.

Afinal, em 2021, a Amarelinha venceu a Colômbia por 1 a 0, com gol de Lucas Paquetá, na Neo Química Arena e carimbou o passaporte para a Copa. Feito que pode ser repetido nesta terça no mesmo local. Afinal, em caso de vitória sobre o Paraguai, em Itaquera, além de um triunfo do Uruguai sobre a Venezuela, o Brasil assegura um lugar no Mundial de 2026.

Os seis primeiros países da tabela se asseguram diretamente na fase grupos da competição, enquanto a sétima colocada se garante na disputa da repescagem. O Brasil ocupa a quarta posição, com 22 pontos. Em sétimo lugar, está a Venezuela, com 18 pontos.

Aliás, outro cenário pode classificar a Amarelinha. Afinal, caso a Venezuela empate contra o Uruguai, o Brasil precisa que a Colômbia seja derrotada para a Argentina. Assim, a Canarinho estará garantida na Copa do Mundo de 2026.

Para assegurar a vaga, o Brasil aposta em seu retrospecto na Neo Química Arena. Afinal, foram cinco jogos até aqui no estádio com cinco vitórias brasileiras. O confronto desta noite será o segundo compromisso no estádio diante dos paraguaios. Em 28 de março de 2017, a Amarelinha venceu por 3 a 0, com gols de Philippe Coutinho, Neymar e Marcelo.