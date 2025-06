Botafogo x Atlético-GO (sub-20): onde assistir e escalações

Buscando entrar no G8, do Brasileirão, Alvinegro enfrentará o lanterna, nesta quarta-feira (11) no Nilton Santos / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (11), o Botafogo enfrenta o Atlético-GO pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida acontece no Estádio Nilton Santos, às 19h (de Brasília). O Alvinegro precisa vencer para seguir sonhando com a classificação à próxima fase (ficando no G8). Os goianos estão na lanterna. Onde assistir A Botafogo TV fará a transmissao a partir das 19h (de Brasília).