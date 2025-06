Bolívia x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Bolívia e Chile fazem um jogo de vida ou morte nesta terça-feira, 10/6, pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida, às 17h (de Brasília) será disputada na altitude boliviana, nos 4.150 metros do Estádio Municipal de El Alto, cidade próxima à capital La Paz (e ainda mais alta que a própria capital, que fica a 3.650 metros).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 17h (de Brasília).

Como chega a Bolívia

O técnico Óscar Villegas não tem mistério para escalar a Bolívia e confirmou Efraín Morales na zaga ao lado de Haquin. Como precisa vencer, deve formar o ataque com Lucas Chávez e Miguelito mais avançados. O treinador diz que espera um jogo dificílimo, pois o Chile, além de precisar vencer para evitar a eliminação total, vai querer a revanche pelo que ocorreu no turno, quando perdeu para os bolivianos por 2 a 1.

“Chile vai querer uma revanche e sabemos que não será nada fácil para a nossa seleção. Vamos recorrer a tudo para conquistar a vitória, buscando chutes de longa distância e explorando a bola parada”, disse Óscar Villegas.

Como chega o Chile

O Chile, que nos últimos dias fez uma preparação com câmaras de hipoxia para simular os efeitos da altitude, chegou a La Paz no domingo e, nesta segunda-feira, realizou um treino de reconhecimento no Estádio de El Alto. Gareca não contará com Vidal e Maripán, machucados, nem com Aravena, suspenso. Echeverría será o substituto de Vidal, e a novidade é que Loyola volta a jogar no meio de campo, e não mais na lateral direita.