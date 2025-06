Bayern avança para contratar Nico Williams, destaque da seleção da Espanha

Jogador que é um antigo sonho do Barcelona, reduz pedida salarial para acertar com o clube bávaro, segundo a imprensa local / Crédito: Jogada 10

O Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga 2024/25, segue no mercado para qualificar seu elenco e deve dar um passo importante na briga por Nico Williams, do Athletic Bilbao. De acordo com o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, da Alemanha, os bávaros estão mais perto de trazer o atleta, que é um antigo sonho do Barcelona. Segundo o profissional, o atacante, de 22 anos, destaque da seleção da Espanha, reduziu a pedida salarial. Afinal, no momento, ele ganha entre 7 e 8 milhões líquidos anualmente (entre cerca de R$ 44,5 milhões e R$ 50,8 milhões).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No passado, o clube catalão buscou tal contratação, entretanto teve dificuldade nas conversas por os constantes problemas com o Fair Play Financeiro de La Liga. Nico, atualmente, tem contrato com o Bilbao até julho de 2027. Por esse motivo, o Bayern pode vencer a queda de braço e ficar com o atleta. Além disso, os bávaros conversam com o staff de Bradley Barcola, do PSG. O atacante, que tem contrato até junho de 2028 com os atuais campeões da Champions League. Ainda de acordo com o portal “Transfermarkt”, Nico e Barcola têm valor de mercado estimado em 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 444,7 milhões).