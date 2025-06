Austrália está classificada para a Copa do Mundo de 2026

A Austrália está oficialmente classificada para a Copa do Mundo de 2026. A vaga foi garantida nesta terça-feira, 10/6, após vencer por 2 a 1 a Arábia Saudita, fora de casa, em Jedá, pela última rodada do Grupo C das Eliminatórias da Ásia. A partida foi um confronto direto pela segunda vaga do grupo, mas os australianos entraram com grande vantagem para este duelo. Apenas não terminariam no G2 se perdessem por cinco gols. Os sauditas saíram na frente com Al-Oboud. Mas Metcalfe e Duke viraram. Oa árabes perderam um pênalti: Matt Ryan, completando 100 jogos pela seleção, defendeu.

Com isso, a Austrália chega aos 19 pontos, em segundo lugar, contra 13 dos sauditas. Assim, os australianos se juntam aos líderes do Grupo C, os japoneses, na próxima edição da Copa do Mundo. Além deles, já estão confirmados, pela Ásia: Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul e Jordânia. Os outros já com presença no Mundial até o momento são: Nova Zelândia e Argentina, além dos três anfitriões: Estados Unidos, Canadá e México.