Artur Jorge recebe Medalha Tiradentes no Rio

Ex-técnico do Botafogo foi homenageado com maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

Campeão da Libertadores e Brasileirão de 2024 com o Botafogo, o técnico Artur Jorge foi homenageado no Rio. Afinal, o treinador português recebeu a Medalha Tiradentes, nesta terça-feira (10), na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Essa é a maior honraria entregue pelo parlamento fluminense. “Sempre me senti em casa pelo tratamento que tive de todos aqueles com quem cruzei. Senti toda energia e carinho, toda paixão que envolve o futebol. Vivi um ano muito intenso, que deixa marcas. Senti que este era o meu projeto, com o qual me identificava. Levo o clube e a torcida no meu coração. Como disse em outra ocasião, é um até já”, disse o técnico.