Arrascaeta brilha, Uruguai vence Venezuela e está com o pé na Copa

Arrascaeta, astro do Flamengo, comandou a vitória do Uruguai sobre a Venezuela por 2 a 0, nesta terça-feira, 10/6. O jogo, realizado no Estádio Centenário, em Montevidéu, foi válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Arrascaeta centralizou as jogadas e marcou o segundo gol da Celeste, em um belo chute de fora da área. O primeiro gol foi marcado por Aguirre, atacante do América-MEX.

Com a vitória, o Uruguai chega aos 24 pontos e está com a classificação praticamente assegurada, já que só ficaria fora do Mundial em uma combinação muito improvável: teria que perder seus dois últimos jogos (contra o Peru em casa e o Chile fora) e a Venezuela vencer os seus dois (Argentina fora e Colômbia em casa), tirando ainda uma diferença de saldo de nove gols. Os venezuelanos pararam nos 18 pontos, com a Bolívia, com 17, em sua cola.