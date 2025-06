Após não avançar com Adryelson, Grêmio analisa outras opções na zaga

Rodrigo Guth, do Fortuna Sittard, da Holanda, foi oferecido. Negociação com Andrei Girotto, do Al-Taawoun, da Arábia Saudita, não evoluiu

Inclusive, a prioridade é fechar com o jogador nos próximos dias. Afinal, o planejamento é integrá-lo ao elenco no período sem jogos durante a paralisação na temporada para disputa do novo Mundial de Clubes. O zagueiro Rodrigo Guth, que desde 2022 defende o Fortuna Sittard, da Holanda, foi oferecido. Ele tem passagens por Coritiba, onde foi revelado, além de Atalanta e Pescara, na Itália.

O Grêmio não perdeu tempo após fracassar nas negociações com o Lyon pelo zagueiro Adryelson . Isso porque o Tricolor Gaúcho já tem outra tratativa em andamento com outra opção para a posição. A alternativa cumpre o requisito de ser um atleta com experiência, que jogue pelos dois lados da zaga e que seja destro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Clube sondou jogador que está na Arábia Saudita

O Grêmio também realizou uma consulta por Andrei Girotto, que atualmente está no Al-Taawoun, da Arábia Saudita. Apesar de perguntar sobre a possibilidade e as condições de um eventual negócio, o contato não evoluiu. Afinal, os representantes do jogador sinalizaram que Girotto pretende continuar no Oriente Médio. Em princípio, o seu contrato expiraria em junho, mas ele atingiu uma meta de participação em jogos como cláusula no vínculo.

Com isso, houve a ativação da cláusula, que está atrelada a uma extensão automática do seu contrato por mais um ano. Girotto passou por América Mineiro, Chapecoense e Palmeiras no futebol brasileiro. Pelo Alviverde, aliás, se sagrou campeão da Copa do Brasil. Em seguida, foi para o Japão e defendeu o Kyoto Sanga e despertou o interesse do Nantes, da França. Na equipe europeia permaneceu por seis temporadas e foi onde passou a atuar como zagueiro, já que antes sua posição principal era como volante. Girotto está no Al-Taawoun desde 2023.

Grêmio deve ter movimentação mais intensa no segundo período para se reforçar

Como a janela extra, específica para o Mundial de Clubes, chega ao fim, nesta terça-feira (10), o mais provável é que as contratações do Imortal sejam regularizadas somente no período mais amplo disponível para reforçar o grupo. No caso, que ficará aberta entre os dias 10 de julho e 2 de setembro.