Ancelotti completa 66 anos e pede vitória do Brasil como presente de aniversário

Para a partida, o técnico Carlo Ancelotti prepara três mudanças na Seleção Brasileira em relação ao jogo contra o Equador, em Guayaquil. Afinal, o treinador já confirmou que Raphinha voltará ao time titular no lugar de Estêvão. Além disso, Matheus Cunha ganhou uma oportunidade como homem de referência no setor ofensivo no lugar de Richarlison, assim como Martinelli que ficou com a vaga de Gerson.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.