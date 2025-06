Veja onde será a preparação dos times para o Mundial de Clubes

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Flamengo, afinal, é o único clube brasileiro que utilizará duas localizações: Galloway (Nova Jersey) e Orlando (Flórida). Já o Palmeiras ficará em Greensboro, na Carolina do Norte. O Fluminense se hospedará em Columbia, na Carolina do Sul, e o Botafogo fará preparação em Santa Barbara, na California.

O secretário-geral da Fifa, Mattias Grafström, comentou sobre a hospitalidade das cidades dos EUA.

“Esses locais – e, ainda mais importante, as pessoas e comunidades ao redor – acolherão os melhores clubes do planeta, oferecendo ambientes de alto nível e hospitalidade de primeira para apoiar as equipes. Jogadores, técnicos, dirigentes, funcionários e torcedores vão criar laços incríveis com os moradores locais que os apoiarão ao longo do campeonato”, afirmou.