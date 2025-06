Uniformes do Mundial de Clubes da Fifa terão espaço para patrocínio extra

O Mundial de Clube, nos Estados Unidos, chega como uma novidade aos torcedores e ao mundo do futebol. Além do novo formato, o torneio tem uma restrição regulamentar da Fifa, que poderá trazer modificações nos uniformes dos clubes que estão na disputa a partir do dia 14 de junho. A informação é do portal “ge”.

Em outras competições similares (de Clubes e Intercontinental), a entidade permitia que apenas o patrocinador máster fosse exibido na parte frontal, assim como o fornecedor de material esportivo.