Tratativas do Grêmio pelo zagueiro Adryelson esfriam por postura do Lyon

As negociações entre Grêmio e Lyon pelo zagueiro Adryelson caminham para um desfecho negativo. Isso porque o Tricolor Gaúcho se mostrou insatisfeito com a postura irredutível do clube francês em ceder a uma outra possibilidade de negócio. Até porque os europeus sinalizam que aceitam liberar o defensor somente por uma venda.

Com isso, o Imortal avalia que pela sua condição financeira se torna inviável realizar tal investimento. Desta forma, a chegada do defensor se torna menos provável. Apesar dos valores não terem sido divulgados, para efeito de entendimento, em dezembro do ano passado, o Lyon pediu cerca de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 63 milhões na cotação da época) ao Cruzeiro, que tentou sua contratação no período. O entendimento, aliás, é de que houve mudança neste cenário. Afinal, a avaliação de pessoas com envolvimento na negociação indica uma quantia inferior para vendê-lo, neste momento.