Técnico da Argentina confirma Messi como titular contra Colômbia

Lionel Scaloni garantiu que o camisa 10 retorna após ficar no banco e entrar no segundo tempo contra o Chile

O técnico Lionel Scaloni confirmou a presença de Lionel Messi como titular da Argentina no duelo desta terça-feira (10). A equipe recebe a Colômbia, às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias para Copa do Mundo.

Messi entrou no segundo tempo da vitória da Argentina sobre o Chile por 1 a 0 na última quinta-feira. A opção de deixá-lo no banco foi para tê-lo 100% fisicamente para este jogo em casa contra a Colômbia. Vale destacar que o camisa 10 não apresenta nenhuma lesão.

Líder isolada das Eliminatórias com 34 pontos, a Argentina pode ter outras mudanças no time titular. Os hermanos já garantiram vaga na Copa de forma antecipada. Apesar disso, Scaloni não informou quais outras mudanças ocorrerão. No entanto, Álvarez deve ser mantido no ataque, enquanto Almada, Nico González e Lautaro Martínez brigam pela outra vaga no setor ofensivo. Suspenso, o lateral-esquerdo Tagliafico suspenso não joga.

“Todos merecem uma oportunidade, mas não é fácil. O time tem que ter um equilíbrio, uma estrutura. Quando alguém entra, é porque realmente precisamos. Serão esses meninos que estarão na disputa pela Copa. Todos sabemos os nomes que há, e não vai mudar muito”.