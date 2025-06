Plata treina no campo e se aproxima de volta pelo Flamengo

Atacante realizou atividades separado do elenco no Ninho do Urubu e não relatou dores no joelho direito; De la Cruz segue em evolução

Gonzalo Plata está cada vez mais próximo de voltar a jogar pelo Flamengo. Nesta segunda-feira (9), o atacante realizou atividades separado do elenco no Ninho do Urubu e não relatou dores no joelho direito. O jogador, afinal, estava com um edema ósseo no local. Com isso, ele deve estar à disposição para a estreia do Mundial de Clubes.

Plata chegou do Equador na noite de sexta-feira e se apresentou no Ninho do Urubu para o treino do último sábado. O atacante já apresentava uma melhora nos exames e fez apenas trabalhos de fisioterapia. O equatoriano não entra em campo desde 1º de maio, contra Botafogo-PB.