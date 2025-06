Peru x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

Seleções se enfrentam pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026 / Crédito: Jogada 10

Peru e Equador se enfrentam nesta terça-feira (10) pela 16ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. As seleções se enfrentam às 22h30 (de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, e o duelo coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos opostos na competição. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada) e globoplay (streaming).

LEIA MAIS: Lewandowski se afasta da seleção após perder faixa de capitão e atrito com técnico Como chega o Peru O Peru vive uma situação delicada e está longe de brigar por uma vaga na próxima edição da Copa do Mundo. No momento, a seleção peruana está em 9º lugar, na penúltima posição das Eliminatórias, com 11 pontos. Dessa maneira, o Peru não tem mais possibilidade de garantir a classificação direta para a Copa do Mundo e agora sonha com uma vaga na repescagem. Para manter o sonho vivo, precisa vencer a partida desta terça-feira. Em caso de empate ou derrota diante do Equador, os peruanos estarão fora do Mundial de 2026. Contudo, a boa notícia para os peruanos é que o técnico Óscar Ibáñez terá todos os jogadores à disposição e poderá entrar em campo com o que tem de melhor.

Como chega o Equador Por outro lado, o Equador é uma grata surpresa nas Eliminatórias e está na segunda posição, com 24 pontos, atrás somente da Argentina, atual campeã da Copa do Mundo e já classificada para o próximo Mundial. Assim, a grande campanha do Equador está prestes a colocar o país na Copa do Mundo de 2026. Em caso de vitória fora de casa nesta terça-feira, a seleção equatoriana confirma a vaga no próximo Mundial. O Equador vem de um empate sem gols contra a Seleção Brasileira e aparece como favorito diante do Peru. No entanto, para o jogo desta terça-feira, o técnico Beccacece pode ter um desfalque importante. Isto porque Enner Valencia está em recuperação de um problema muscular na coxa esquerda e aparece como dúvida. Além disso, Gonzalo Plata, do Flamengo, é uma baixa confirmada.