Palmeiras embarca para o Mundial com roupas de gala

Nesta segunda-feira (9), o Palmeiras embarcou para os Estados Unidos e segue com os preparativos para a disputa do Mundial de Clubes. A estreia do Alviverde será no dia 15, às 19h (de Brasília), contra o Porto, de Portugal, em Nova Jersey. Os dois times estão no Grupo A da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Aliás, a delegação do Verdão viajou com roupa de gala. Dessa forma, jogadores e comissão técnica vestiram um terno verde-escuro, confeccionado especialmente para a ocasião. Na camisa, está escrito “Palestra” no peito dos atletas.

VEJA: Estêvão chega ao Mundial como artilheiro do Palmeiras em 2025; veja números

Contudo, a chegada do Palmeiras aos Estados Unidos ocorre somente no fim da noite, em Greensboro, na Carolina do Norte — cidade escolhida como base para a preparação. Assim, a equipe viajou em um Boeing fretado com 82 assentos, todos na classe executiva. O clube levou ainda equipamentos de diversas áreas, como rouparia, fisiologia, fisioterapia, podologia, medicamentos e materiais da comissão técnica.

Já em solo americano, o time inicia os treinos nesta terça-feira (10), na UNC Greensboro — Universidade da Carolina do Norte na cidade. O local fica a 1h10 de voo de Nova Jersey e a 1h50 de Miami, onde o Palmeiras fará seus jogos. Dessa maneira, a equipe comandada por Abel Ferreira enfrentará o Porto na estreia, depois encara o Al Ahly, do Egito, às 13h do dia 19 de junho, e encerra a fase de grupos contra o Inter Miami, de Lionel Messi, às 22h do dia 23 de junho.