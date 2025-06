No duelo de Tigres, Criciúma bate Vila Nova e sai do Z4 da Série B

Resultado, 1 a 0, faz justiça ao Criciúma, que jogou em casa, teve as melhores chances e desperdiçou um pênalti. Vila segue no meio da tabela

Criciúma e Vila Nova fizeram, na noite desta terça-feira (9/6), um duelo de Tigres. O confronto foi no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, sob chuva.Melhor para o Tigre catarinense. Diante de um público de 8.132 pessoas (renda de R$ 144.630,00), o Criciúma venceu o Tigre goiano por 1 a 0, com gol de Rodrigo, no segundo tempo.

O Criciúma mereceu a vitória: foi superior durante boa parte do jogo, acertou uma bola na trave e ainda desperdiçou um pênalti. Mas o Vila Nova, que teve no goleiro Halls o melhor jogador em campo, também assustou e acertou uma na trave. Com o resultado, o Criciúma saiu da zona de rebaixamento, chegou aos 12 pontos e encerra a rodada fora do Z-4. Já o Vila Nova parou nos 16 pontos e perdeu a chance de se aproximar da zona de acesso (G4).