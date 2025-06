Na despedida de Spalletti, Itália bate a Moldávia e vence a primeira nas Eliminatórias

Com gols de Raspadori e Cambiaso, italianos fazem 2 a 0 no estádio Città del Tricolore e somam primeiros pontos no Grupo I

A Itália venceu a primeira partida nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas não convenceu. Nesta segunda-feira (9), os italianos bateram a Moldávia por 2 a 0, no estádio Città del Tricolore, na comuna italiana Reggio Emilia, em partida válida pela quarta rodada do Grupo I. Raspadori abriu o placar no fim da primeira etapa, enquanto Cambiaso completou o triunfo no início do segundo tempo.

A Itália fez sua estreia nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 na última sexta-feira (6) e foi atropelada pela Noruega, por 3 a 0, com direito a gol marcado por Haaland. A derrota foi um banho de água fria no trabalho de Luciano Spalletti, que chegou a quatro derrotas seguidas e anunciou que vai deixar o comando da seleção após esta Data Fifa de junho.