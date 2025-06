Montoro é regularizado e está apto a estrear pelo Botafogo

O Botafogo, até o momento, confirmou a chegada de quatro reforços para a disputa do Mundial de Clubes. Com isso, o primeiro deles, Montoro, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está apto para estrear com a camisa alvinegra.

O argentino desembarcou com a delegação do Glorioso em solo norte-americana, na manhã desta segunda-feira (9). Ele chegou ao Rio de Janeiro no início da semana passada e conversou com os jornalistas na sexta (6).