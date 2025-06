Martinelli projeta estreia do Fluminense no Mundial: ‘Honrar as cores do clube’

Volante fala sobre a expectativa do Tricolor, que já está em solo norte-americano e se prepara para enfrentar o Borussia Dortmund, no dia 17

“É uma competição nova, empolgante para todos. Estamos muito felizes pela oportunidade de representar o Fluminense no Mundial. Todos estão muito empolgados. Desde que fomos campeões da Conmebol Libertadores (em 2023) pensamos em jogar essa competição. Vamos honrar as cores do clube”, disse o jogador em entrevista à FluTV.

Em solo norte-americano, o Fluminense se prepara para a disputa do Mundial de Clubes. Assim, a equipe carioca estreia no próximo dia 17, às 13h (de Brasília), diante do Borussia Dortmund, da Alemanha. O volante Martinelli, então, disse que o elenco está empolgado por atuar em um novo torneio e que será uma honra defender as cores do clube.

O Tricolor tem feito atividades na Universidade da Carolina do Sul, em Colúmbia. Dessa forma, o técnico Renato Gaúcho terá tempo para treinar a equipe, sem o intenso calendário do futebol brasileiro, com um jogo atrás do outro.

De olho no mercado, o clube segue na busca por reforços, afinal, a janela de transferências extra se encerra nesta terça-feira (10). Com isso, Soteldo informou que quer deixar o Santos e está bem próximo de acertar com o time de Laranjeiras.

Além do Borussia, Mamelodi Sundowns, da África do Sul, e Ulsan HD, da Coreia do Sul, completam o Grupo F do torneio da Fifa. O intuito inicial do técnico Renato Gaúcho é avançar ao mata-mata para figurar entre as 16 melhores equipes da competição.