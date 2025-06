Manchester City anuncia primeiro reforço para o Mundial de Clubes

O Manchester City anunciou oficialmente, nesta segunda-feira (9), a contratação do lateral-esquerdo Rayan Ait-Nouri. O jogador assinou contrato até junho de 2030 e participou da apresentação ao lado de Hugo Viana, diretor esportivo do clube inglês.

Aos 24 anos, Ait-Nouri vinha se destacando no Wolverhampton, onde atuava desde 2020/2021, inicialmente emprestado pelo Angers. Sob o comando do técnico Vítor Pereira, ex-Flamengo e Corinthians, foi um dos principais nomes da equipe na última temporada.

Os valores da transferência não foram divulgados pelos clubes, mas, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola, o City pagou 40 milhões de euros (cerca de R$ 256 milhões) pelo jogador, que defende a seleção da Argélia.

Com a saída, Vítor Pereira perde uma peça-chave do elenco. Isto porque, na temporada 2024/2025, Ait-Nouri foi o jogador com mais partidas (41) e minutos em campo pelo Wolverhampton.

O argelino é o primeiro reforço do Manchester City após a turbulenta temporada 2024/2025. De acordo com a imprensa inglesa, o clube já tem acertos encaminhados com mais dois nomes: Rayan Cherki, jovem destaque de 21 anos do Lyon, e Tijjani Reijnders, meio-campista do Milan.