Mãe de Serena e ex de Antony: quem é Tammy Parisoto, esposa de Luiz Henrique

Mais sobre Tammy Parisoto

Natural de Jundiaí (SP), Tammy ganhou notoriedade antes mesmo de se envolver com o futebol. Princesa da Uva de sua cidade natal e com mais de 50 mil seguidores nas redes sociais, Parisoto compartilha sobretudo conteúdos de moda, lifestyle e viagens. Também mostra sua rotina em destinos de alto padrão — como praias paradisíacas, restaurantes sofisticados e festas badaladas.

Mãe de Serena, a modelo engravidou de seu ex-namorado, o também jogador Eduardo Praes. Tammy vivenciou sua primeira polêmica pública durante o envolvimento com Antony, que pertence ao Manchester United. Em 2022, Parisoto acabou confundida com outra mulher que também mantinha vínculo com atleta e entrou na mira dos sites de fofoca.

Início do namoro com Luiz Henrique

O relacionamento com o atacante começou em meio a controvérsias. Em setembro de 2024, Carolina Andrade, então esposa do jogador, acusou-o de bigamia após ver Tammy em um jogo da Seleção Brasileira. A mãe da filha do jogador alegou que a modelo se apresentou à delegação como esposa do atleta.

“Bigamia é crime no Brasil. Está tudo anotado e observado”, escreveu Carolina nas redes sociais.

Tammy, então, retrucou: “O mundo gira em torno do sol, e não em torno de ti. Se eu abrir minha boca, vocês entenderão tudo que até hoje tentam fazer com minha integridade e imagem. Mas resolverei isso de outra forma”.

Carolina e Luiz Henrique se separaram pouco depois do episódio. O atacante assumiu publicamente seu namoro com Tammy no mês seguinte, em outubro de 2024, e pediu a mão da modelo em novembro do mesmo ano.

Parisoto mora atualmente com o atacante na Rússia. Vendido ao Zenit por cerca de R$ 218 milhões, o jogador se tornou a maior transferência da história do Botafogo. No clube russo, já conquistou a Winter Cup — torneio de pré-temporada com os principais times do país.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.