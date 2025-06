Jorginho aparece no BID e já pode estrear pelo Flamengo

Jogador está regularizado e deve entrar em campo com camisa rubro-negra na estreia do Mundial de Clubes, contra o Espérance, dia 16

Após chegar ao Rio de Janeiro e falar com a imprensa, Jorginho já está apto a estrear pelo Flamengo na sequência da temporada. Afinal, o meio-campista apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e está regularizado para entrar em campo com a camisa rubro-negra.

Vale lembrar que o brasileiro concedeu a primeira entrevista coletiva no sábado (7) e, no mesmo dia, fez uma parte do treinamento com os companheiros de elenco.