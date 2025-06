Grêmio define prioridades durante pausa na temporada; conheça-as

Imortal se mobilizará para melhorar o desempenho coletivo ofensivo, além de fechar com pelo menos um zagueiro e um volante / Crédito: Jogada 10

O Grêmio divide suas atenções entre o duelo contra o Corinthians, na próxima quinta-feira (12), na Arena, pelo Brasileirão e os últimos ajustes antes da paralisação na temporada. O técnico Mano Menezes indicou que o planejamento será conceder até dez dias de descanso para o elenco durante o período em que haverá a disputa do Mundial de Clubes. Em seguida, a prioridade será realizar trabalhos táticos e até enfrentamentos para aprimorar a performance coletiva do time. Após o embate contra o Timão pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o retorno dos compromissos depois de um intervalo de 30 dias será pelo mesmo torneio. O adversário na ocasião será o Cruzeiro pela rodada posterior no Mineirão, porém sem uma definição de data e horário por parte da CBF. Ao mesmo tempo, o Imortal se prepara para o confronto com o São José pela Recopa Gaúcha. A princípio, se acredita que esse embate ocorra no dia 8 de junho, porém a Federação Gaúcha de Futebol (FGF), não divulgou uma data e horários certos para esta decisão. Inclusive, o comandante indicou que o plano é ter dois jogos treinos para colocar em prática suas estratégias táticas.

"Já temos a nossa ideia de carga de trabalho. Acho que é o ideal para chegar com o ritmo de competição. Não vamos perder muito daquilo que temos até aqui. Não teremos férias. Teremos uma semana, dez dias, que serão a nossa parada e não se perde essa condição em dez dias", esclareceu o comandante em entrevista ao portal "Gaúcha ZH". Parte tática é um dos focos da comissão técnica A partir da sua chegada, o novo comandante do Tricolor Gaúcho frisou que a parada devido ao Mundial de Clubes será benéfica para o desenvolvimento de seu trabalho. Afinal, ele não tinha tempo hábil para implementar suas preferências táticas. Desta forma, o rendimento do time seria uma incógnita a cada partida. Com isso, as primeiras etapas dos jogos serviam como um treinamento durante a maratona exaustiva de compromissos. Desde o início da data Fifa, Mano Menezes teve um começo de cenário em que terá apenas um período livre para treinamentos. Tal situação representou um diferencial, já que a equipe teve um bom desempenho coletivo na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão. A propósito, esse movimento foi possível apenas porque a comissão técnica optou em poupar seus principais jogadores no duelo contra o Sportivo Luqueño pelo último duelo pela fase de grupos da Sul-Americana. Nesta semana, o foco é a preparação para o embate contra o Corinthians. Até que na paralisação da temporada, a missão será obter uma regularidade nas boas atuações do time. Isso porque uma das principais fraquezas foi a oscilação das performances nos cinco meses iniciais de 2025. Por sinal, a melhora na capacidade de força e, principalmente física, é outro objetivo. Tal modificação se iniciou desde a chegada de Mano Menezes. Isso porque se percebeu um atraso neste atributo pela forma que a antiga comissão técnica tratou este aspecto.