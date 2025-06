Globo demite Fabíola Andrade após 15 anos

De acordo com a coluna “Outro Lado”, da Folha de São Paulo, a justificativa foi por conta da redução de eventos ao vivo no SporTV. Neste ano, o canal deixou de exibir a Série B do Campeonato Brasileiro, onde Fabíola atuava costumeiramente. Além disso, a emissora também não estava gostando do desempenho da jornalista nos programas esportivos.

Em sua conta no Instagram, Fabíola Andrade publicou uma despedida da Globo. Ela afirmou que já estava querendo da TV.

“Eu sou inquieta. Eu já queria sair da TV faz algum tempo, e dessa vez deu certo”, afirmou a comentarista, sem dar detalhes. Do outro lado, a Globo confirmou a saída em curto comunicado: “Fabíola Andrade não faz mais parte da equipe do Esporte da Globo”.

Fabíola estava como comentarista desde 2020, após atuar por dez anos como repórter dos principais times paulistas no SporTV. Ela, afinal, apresentou programa Tá na Área, do Conexão Rússia, programa especial da emissora criado para a Copa do Mundo de 2018, além de participar com frequência do Bem, Amigos!, comandado por Galvão Bueno no SporTV até 2022.