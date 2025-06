Flamengo trava investida do Atlético por Allan

Allan não vai trocar o Flamengo pelo Atlético-MG nesta janela de transferências. O clube mineiro fez contato nos últimos dias para saber as condições para o retorno do volante, mas a diretoria rubro-negra sequer abriu negociação com o rival. A informação é do portal ‘ge’.

A tentativa do Atlético não passou de uma consulta, já que o departamento de futebol do Flamengo avisou que conta com o meio-campista para o elenco e não deseja negociá-lo.