Flamengo negocia contratação de Noah Okafor, atacante do Milan

Jogador, de 25 anos, está emprestado ao Napoli até o fim de junho e tem contrato com Rossoneri até a temporada 2028

Com a possibilidade de perder Gerson para o Zenit, da Rússia, o Flamengo está em busca de reforços para o restante da temporada. O clube carioca está de olho o atacante Noah Okafor, de 25 anos, que pertence ao Milan. A informação inicial foi da imprensa da Turquia.

O Flamengo mantém conversas pela contratação do atacante, que seria o ponta-direita que mais se encaixa no perfil do clube. A tendência é que o atleta só esteja à disposição para o segundo semestre. Afinal, a janela de transferências especial para o Mundial de Clubes fechará nesta quarta-feira (10).