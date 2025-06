Estêvão chega ao Mundial como artilheiro do Palmeiras em 2025; veja números

Em números, Estêvão obteve, até o momento, 16 participações em gols. Atrás da joia, vem o atacante Flaco López, com 14, e o meia Maurício, com 10 gols ou assistências aos companheiros. Já a cria balançou as redes adversárias em 11 oportunidades e, no quesito passe, fica atrás somente de Raphael Veiga: 7 a 5 entre eles.

VEJA: Palmeiras treina com ênfase na bola parada mirando a estreia no Mundial

Todavia, entre os jogadores que mais participam de partidas, o goleiro Weverton é o primeiro. Afinal, ele fez 32 jogos em 2025. Em segundo lugar, vêm Richard Ríos e Facundo Torres, ambos com 30 participações em confrontos. Até aqui, o Palmeiras avançou na Libertadores, chegou à final do Paulistão, disputou dois jogos na Copa do Brasil e 11 rodadas no Brasileirão. Agora, terá o Mundial de Clubes, com início no dia 15 deste mês.

No Mundial, o Palmeiras está no Grupo A da competição e enfrentará Porto, Inter Miami, dos Estados Unidos, e o Al-Ahly, do Egito. Somente os dois primeiros avançam para a próxima fase.

