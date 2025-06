Enzo Fernandez, do Chelsea, elogia rival Flamengo

Blues vão encarar o Rubro-Negro na segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes; veja o que o argentino disse

O volante Enzo Fernandez, do Chelsea, falou ao site oficial da Fifa sobre o confronto de sua equipe contra o Flamengo, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. A entidade máxima divulgou nesta segunda-feira (9/6) entrevista com o camisa 8 dos Blues, que projetou o duelo contra a equipe brasileira.

Ele rasgou elogios ao Mengão e comparou os estilos dos brasileiros ao dos argentinos, aguardando uma boa atmosfera no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A partida será no dia 20 de junho.