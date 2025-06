Dorival treina time do Corinthians pensando no jogo contra o Grêmio

Na próxima quinta-feira (12), o Corinthians enfrenta o Grêmio pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro . No final de semana, Dorival montou um treino tático com titulares e reservas.

Alguns atletas estão deixando o Timão nesta janela de meio de ano. Giovane vai ser o primeiro jogador a sair do clube. O atacante de 21 anos e passagens pelas seleções de base chegou a um acordo com o clube paulista. Assim, vai ficar livre para definir o seu futuro.

O elenco do Timão retornará aos treinos no CT Joaquim Grava na segunda-feira.

A caminho do Grêmio, o volante Alex Santana despediu-se do Corinthians na tarde deste domingo (8). Assim, o meio-campista publicou um texto no Instagram, afirmando que sempre levará o Timão no seu coração. Inclusive, ele valorizou até as vaias que recebeu da torcida

