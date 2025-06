Dorival prioriza defesa em treino do Corinthians visando ao jogo com o Grêmio

O Corinthians segue sua preparação para o confronto contra o Grêmio, nesta quinta-feira (12), na Arena do time gaúcho, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, durante a atividade na manhã desta terça, Dorival Júnior focou na parte tática dos jogadores.

O técnico dividiu o elenco em dois grupos e fez diversos ajustes por posição. Após uma sessão na academia, os defensores treinaram o sistema defensivo em uma parte do campo. Enquanto isso, meio-campistas e atacantes trabalharam movimentações, passes e finalizações do outro lado, ajustando o setor ofensivo com foco no duelo contra o Grêmio.

Os demais jogadores encerraram o treino com um exercício de enfrentamento em campo reduzido. Participaram da atividade seis atletas da base: os goleiros Cadu (nascido em 2005) e Gustavo Milani (2009); o zagueiro Gama (2008); os meio-campistas Bahia (2006) e Dieguinho (2007); e o atacante Kauê Furquim (2009). Alguns deles chamaram a atenção de Dorival Júnior.

Antes do confronto contra o Grêmio, o Corinthians ainda realizará mais uma sessão de treino. A partida será a última antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes. Atualmente, o time ocupa a 11ª colocação, com 15 pontos.